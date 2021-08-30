Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга

Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга
"Люди получали жилье, переезжали в новые районы. А строительство социальных объектов запаздывало", - сказал Беглов. Фото: пресс-служба Смольного

Петербургский губернатор Александр Беглов объяснил, почему в городских школах и детских садах сохраняется дефицит мест, и как власти его преодолевают.

Тему нехватки мест в образовательных учреждениях подняли сегодня на городском педагогическом совете. В обсуждение на педсовете включены вопросы, которые петербуржцы задают на публичных страницах губернатора и руководителей системы образования. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Объясняя ситуацию, Беглов сообщил, что за последние 10 лет жилищный фонд города вырос в полтора раза — с 110 млн кв.м. до 150 млн кв.м. Градоначальник отметил, что объем квадратных метров увеличился за счет новостроек, куда переехали около 1,5 млн человек.

«Люди получали жилье, переезжали в новые районы. А строительство социальных объектов запаздывало», — сказал Беглов.

Также на ситуацию с местами в школах повлиял рост числа учащихся. С каждым годом школьников становится на 20 тысяч больше, а дошкольников — на 10 тысяч. По словам главы города, в одной параллели в школе стали появляться по 10-12 классов. Число учеников в одном классе выросло до 35-40 человек.

Чтобы решить проблему, власти в 2019 году приняли программу ускоренного строительства социальных объектов.

«Но нужен был толчок, чтобы программа заработала. Его дал президент, городу выделили по его поручению 10 млрд рублей. В этом году по решению президента получили еще 1 млрд рублей. За три года город построил 31 школу и 94 детских сада. Кроме того, десятки объектов мы сумели отремонтировать» — добавил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга выделили на подготовку школ к новому учебному году свыше 11,5 млрд рублей.

Александр Беглов детские сады нехватка мест в школах новости СПб школы


 

Новости партнеров
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга
Комика Мирзализаде могут депортировать из России
Капитану полиции в Петербурге грозит до 20 лет тюрьмы из-за наркотиков
Как отличить симптомы коронавируса от гриппа
Вакцинация от гриппа в Петербурге: опасно ли смешивать с прививкой от COVID-19
Каждое лето в Петербурге может быть аномально жарким
Добралась домой со вспоротым животом: жертва нападения в Полежаевском парке ...
Стали известны новые подробности об iPhone 13