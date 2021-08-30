Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга

"Люди получали жилье, переезжали в новые районы. А строительство социальных объектов запаздывало", - сказал Беглов. Фото: пресс-служба Смольного

"Люди получали жилье, переезжали в новые районы. А строительство социальных объектов запаздывало", - сказал Беглов. Фото: пресс-служба Смольного

Петербургский губернатор Александр Беглов объяснил, почему в городских школах и детских садах сохраняется дефицит мест, и как власти его преодолевают.

Тему нехватки мест в образовательных учреждениях подняли сегодня на городском педагогическом совете. В обсуждение на педсовете включены вопросы, которые петербуржцы задают на публичных страницах губернатора и руководителей системы образования. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Объясняя ситуацию, Беглов сообщил, что за последние 10 лет жилищный фонд города вырос в полтора раза — с 110 млн кв.м. до 150 млн кв.м. Градоначальник отметил, что объем квадратных метров увеличился за счет новостроек, куда переехали около 1,5 млн человек.

«Люди получали жилье, переезжали в новые районы. А строительство социальных объектов запаздывало», — сказал Беглов.

Также на ситуацию с местами в школах повлиял рост числа учащихся. С каждым годом школьников становится на 20 тысяч больше, а дошкольников — на 10 тысяч. По словам главы города, в одной параллели в школе стали появляться по 10-12 классов. Число учеников в одном классе выросло до 35-40 человек.

Чтобы решить проблему, власти в 2019 году приняли программу ускоренного строительства социальных объектов.

«Но нужен был толчок, чтобы программа заработала. Его дал президент, городу выделили по его поручению 10 млрд рублей. В этом году по решению президента получили еще 1 млрд рублей. За три года город построил 31 школу и 94 детских сада. Кроме того, десятки объектов мы сумели отремонтировать» — добавил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга выделили на подготовку школ к новому учебному году свыше 11,5 млрд рублей.