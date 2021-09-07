Блогер Ида Галич поделилась подробностями развода

Она призналась, что именно супруг стал инициатором расставания.

Блогерша Ида Галич поделилась подробностями расставания с мужем бизнесменом Аланом Басиевым. О личной жизни она рассказала в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Галич призналась, что ей неприятно говорить о разрыве с супругом, потому что она надеялась: они будут вместе всегда. Блогер объяснила, что настал момент, когда оба поняли – надо что-то менять. Инициатором расставания стал Басиев, который выдвинул условие Галич. Блогер не смогла пойти на уступки, поэтому развод и состоялся.

Галич добавила, что они с бывшим супругом зарабатывали примерно одинаково и причиной разрыва стали далеко не деньги.

«Я получала и сумочки, и брюлики, и все. Жили мы прекрасным образом»,

— вспомнила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Ида Галич купила себе автомобиль за 35 миллионов.