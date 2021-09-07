Телеведущий Киселев заболел COVID-19

Кисилев рассказал, что у него поднялась температура до 38. Фото: unsplash

Кисилев рассказал, что у него поднялась температура до 38. Фото: unsplash

Телеведущий Дмитрий Киселев заболел коронавирусом, его госпитализировали.

По данным РИА «Новости», он уже идёт на поправку. Кисилев рассказал, что у него поднялась температура до 38, но после лечения вернулась в норму.

«Прогноз оптимистичный», — отметил он.

С начала пандемии в России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук рассказал о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса.