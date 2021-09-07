Трое мексиканских рыбаков вернулись после 4 недель дрейфа в океане

Трое мексиканских рыбаков вернулись после 4 недель дрейфа в океане
Трое мужчин в возрасте от 28 до 50 лет оказались без возможности вернуться домой. Фото: Pixabay

Трое мексиканских рыбаков из прибрежного штата Чьяпас вернулись домой после четырех недель дрейфа в Тихом океане.

Как пишет Milenio, 10 августа рыбаки вышли на работу, но сильный ветер унес их лодку в море. По радио они попросили помощи у владельца лодки, и за ними отправили другой катер, однако погодные условия помешали найти их.

На их лодке закончилось топливо и пропала радиосвязь. Чтобы выжить мужчины пили дождевую воду, пили кровь двух черепах и ели свежую рыбу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шотландии поймали рыбу размером с человека. Торговец рыбой из Шотландии Кэмпбэлл Микель приобрел на рынке палтуса, которого поймали в Северном море. Вес животного составлял 77 кг, а длина — 1,8 метра.

рыбаки тихий океан


 

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