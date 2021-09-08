Петербургу выделят средства для создания центра тестирования на COVID

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 223 млн рублей на создание ПЦР-центров, в том числе в Петербурге и Москве.

Всего на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 и других опасных инфекций будет направлено 2 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, финансирование также поступит на создание четырех лабораторий для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Напомним, в России за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 425 человек. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 795 случаях, за все время пандемии скончались 188 785 пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа.