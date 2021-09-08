На компанию «Яндекс» совершена крупнейшая в истории рунета кибератака

Интернет-компания «Яндекс» подверглась кибератаке, которую в компании назвали крупнейшей в истории Рунета.
DDoS-атака была совершена на серверы «Яндекс» в минувшие выходные. Подробности произошедшего пока не приводятся из соображений безопасности.
Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного представителя организации, речь идет об угрозе инфраструктуры в масштабах целой страны. В компании проводится расследование вместе с подрядчиками.
Несмотря на мощность и сложность отражения атаки, она не повлияла на работу сервисов, а данные пользователей не пострадали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания «Яндекс» запустит беспилотные пассажирские такси до конца этого года.