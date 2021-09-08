На компанию «Яндекс» совершена крупнейшая в истории рунета кибератака

На компанию «Яндекс» совершена крупнейшая в истории рунета кибератака
Несмотря на мощность и сложность отражения атаки, на работу сервисов она не повлияла. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

Интернет-компания «Яндекс» подверглась кибератаке, которую в компании назвали крупнейшей в истории Рунета.

DDoS-атака была совершена на серверы «Яндекс» в минувшие выходные. Подробности произошедшего пока не приводятся из соображений безопасности.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного представителя организации, речь идет об угрозе инфраструктуры в масштабах целой страны. В компании проводится расследование вместе с подрядчиками.

Несмотря на мощность и сложность отражения атаки, она не повлияла на работу сервисов, а данные пользователей не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания «Яндекс» запустит беспилотные пассажирские такси до конца этого года.

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