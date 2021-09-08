В Ленобласти нашли 170 особо опасных боеприпасов времен ВОВ

В Ленобласти нашли 170 особо опасных боеприпасов времен ВОВ
В Кировском районе нашли 170 боеприпасов. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Кировском районе Ленинградской области были обнаружены и изъяты 170 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 сентября 42-летний петербуржец добровольно отдал правоохранителям нашедшие им боеприпасы времен ВОВ.

Специалисты выехали в лесной массив, расположенный в двух километрах от садоводства «Молодцово 1». Там были найдены 158 единиц мин разного калибра, 9 артиллерийских снарядов, а также 3 гранаты.

Общий вес в тротиловом эквиваленте составляет 63,272 килограмм.

Так как предметы были особо опасны, их невозможно было транспортировать, поэтому боеприпасы решили уничтожить путем установки накладного заряда, и подрыва на месте обнаружения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе жилого дома на Славы нашли неразорвавшийся снаряд времен войны.

боеприпасы кировский район ленобласть снаряды времен ВОВ


 

Новости партнеров
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург почтит память жертв блокады Ленинграда
В Кемерово автоматические двери в продуктовом сломали женщине ребро
Троллейбус полыхал утром на Гражданском проспекте
В Ленобласти нашли 170 особо опасных боеприпасов времен ВОВ
В Петербурге задержан серийный налетчик на магазины
Поджигателя двери администрации Московского района положили в психбольницу
Петербуржец распространял детскую порнографию в Сети
Юная петербурженка забеременела после связи с 17-летним другом