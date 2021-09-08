В Ленобласти нашли 170 особо опасных боеприпасов времен ВОВ

В Кировском районе Ленинградской области были обнаружены и изъяты 170 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 сентября 42-летний петербуржец добровольно отдал правоохранителям нашедшие им боеприпасы времен ВОВ.
Специалисты выехали в лесной массив, расположенный в двух километрах от садоводства «Молодцово 1». Там были найдены 158 единиц мин разного калибра, 9 артиллерийских снарядов, а также 3 гранаты.
Общий вес в тротиловом эквиваленте составляет 63,272 килограмм.
Так как предметы были особо опасны, их невозможно было транспортировать, поэтому боеприпасы решили уничтожить путем установки накладного заряда, и подрыва на месте обнаружения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе жилого дома на Славы нашли неразорвавшийся снаряд времен войны.