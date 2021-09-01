Во дворе жилого дома на Славы нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

Во дворе жилого дома на Славы нашли неразорвавшийся снаряд времен войны
Боеприпас вывезен на специализированный полигон для уничтожения. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге взрывотехники ОМОН Росгвардии дважды с начала недели обследовали неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Так, в понедельник, 30 августа, в дежурную часть поступила информация об обнаружении на улице Дыбенко гранаты. Предположительно, на строительном объекте предположительно находился снаряд времен войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, прибывшие сотрудники выяснили, что граната Ф1 (так называемая «лимонка») находится в состоянии сильной коррозии, без запала.

На следующий день утром поступила информация об обнаружении во дворе одного из жилых домов на проспекте Славы, во время благоустройства территории, предмета, похожего на старую мину. Взрывотехники идентифицировали находку как неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Оба снаряда вывезли на полигон для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за день в Петербурге нашли шесть гранат, две мины и 19 корпусов снарядов.

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