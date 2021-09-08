В Ленобласти свалка нанесла ущерб природе на 140 млн рублей

В Ленобласти свалка нанесла ущерб природе на 140 млн рублей
Свалку предстоит ликвидировать. Фото: pixabay.com

Власти надеются, что ущерб будет возмещен в добровольном порядке.

В Ленинградской области обнаружили опасную незаконную свалку, на которую свозили строительный мусор. Сотрудники эконадзора оценили ущерб, нанесенной свалкой, в 141,5 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Известно, что речь идет о свалке рядом с деревней Аро. Из-за большого скопления мусора нарушилась воздушная и водная проницаемость почвы, что скажется на качестве плодородного слоя. В ведомстве надеются, что организатор свалки одумается и возместит ущерб. В противном случае его ждет разбирательство в суде.

Также юридическое лицо должно выплатить 450 тысяч рублей в качестве штрафа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ущерб от незаконной свалки на Конной Лахте превысил 154 млн, заведено уголовное дело.

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