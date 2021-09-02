Ущерб от незаконной свалки на Конной Лахте превысил 154 млн, заведено уголовное дело

Ущерб от незаконной свалки на Конной Лахте превысил 154 млн, заведено уголовное дело
Незаконную свалку обнаружили на 3-ей Конной Лахте. Фото: скриншот Google Maps

Природоохранная прокуратура Северной столицы по итогам проверки на улице 3-я Конная Лахта возбудила уголовное дело: правоохранители выявили несанкционированное размещение отходов на земельном участке.

Проверка показала, что на участке незаконно размещались отходы производства и потребления, в том числе строительные отходы. Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате противоправной деятельности, оценивается в более чем 154 миллиона рублей. Все материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

На данный момент в отношении собственников земельного участка, на котором возникла стихийная свалка, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Также прокурором направлен иск в Выборгский районный суд о возмещении ущерба экологии.

Свалки являются одной из главных экологических проблем Петербурга и Ленобласти. Они не только загрязняют почву и воздух, но и провоцируют чрезвычайные происшествия — например, пожары. К примеру, в середине августа в поселке Новый Свет вспыхнула свалка. Тушить её пришлось 13 часов, огонь распространился на площади в 250 квадратных метров.

Власти прибегают к различным способам борьбы с нелегальными свалками, но меньше их пока не становится. К примеру, в Ленобласти решили даже ввести денежное поощрение для тех, кто заметит стихийную свалку, сфотографирует её и сообщат о необходимости ликвидации.

В регионе также действуют «отряды», которые целенаправленно ищут свалки и определяют, сколько средств потребуется на их уничтожение. В общей сложности, на этот проект уже сейчас выделено 130 миллионов рублей.

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