В поселке Новый Свет вспыхнула свалка

О пострадавших не сообщается. Фото: Скриншот группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте»

О пострадавших не сообщается. Фото: Скриншот группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте»

Вечером в воскресенье,15 августа, в поселке Новый Свет Ленобласти произошел пожар — вспыхнула свалка.

В Сети опубликовано видео с места происшествия. По словам очевидцев, горит незаконная свалка. Судя по опубликованным кадрам, огонь распространился по достаточно большой площади.

«Горит свалка в Ленинградской обл. п. Новый Свет, она незаконная, как и все вокруг, нет пожарных…», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на воскресенье, 15 августа, в доме 22-24 на 7-й Красноармейской улице. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 00:05. К месту происшествия оперативно выехали 22 сотрудника на четырех спецмашинах.