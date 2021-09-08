Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья

Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья
Собянин выступил против объединения. Фото: kremlin.ru

Мэр столицы объяснил свою позицию.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение объединить Москву и Подмосковье. Об этом сегодня, 8 сентября, пишет «Комсомольская правда».

Политик отметил, что такое решение усложнит управлением всем регионом. Пока что, считает Собянин, власти не готовы к такому повороту событий.

«Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья — очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать»,

— пояснил мэр столицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин назвал Москву крупнейшим донором страны. По его словам, Москва перечисляет большую часть налогов в федеральный бюджет.

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