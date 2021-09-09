В Петербурге ожидается до +18 градусов тепла

В четверг, 9 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на синоптическую ситуацию повлияет вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт.

«Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой и местами вызовет небольшие дожди», — написал синоптик на своей странице в Facebook.

Днем столбики термометров покажут +16…+18 градусов. В Ленинградской области ожидается +15…+20 градусов тепла. В Северной столице ожидается ветер западного направления со скоростью до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.