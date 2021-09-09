В мире коронавирусом заразились более 222,5 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 222,5 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 630 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в четверг, 9 сентября. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 222 503 990 человек, скончались от вируса 4 595 781 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 40 456 344 человек заразились, 652 654 умерли. На втором месте находится Индия: 33 096 718 инфицированных, 441 411 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 20 928 008 зараженных, умерли 584 421 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 964 595 случая инфицирования, скончались от COVID-19 186 224 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина защищает от тяжелого течения ковидом, но не останавливает заражение, поэтому масочный режим нужно сохранить.

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