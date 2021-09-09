Глава «Сколково» призвали не ждать чудо-лекарства от COVID

Глава &#171;Сколково&#187; призвали не ждать чудо-лекарства от COVID
Процесс создания такого типа лекарств будет достаточно длительным. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Одно лекарство, которое будет способно победить новую коронавирусную инфекцию, вряд ли будет создано. Такое заявление сделал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По его словам, это связанно с иммунной системой каждого человека. Для лечения будет подбираться набор разных лекарств и методов профилактики.

Как сообщили «РИА Новости», Дворкович отметил, что процесс создания такого препарата будет достаточно длительным и с учетом постоянно меняющихся штаммов «ждать чудес» от них не стоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 222 503 990 человек, скончались от вируса 4 595 781 человек. На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 40 456 344 человек заразились, 652 654 умерли.

коронавирусная пандемия лекарство


 

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