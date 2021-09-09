«Рюкзак со взрывчаткой» искали в жилом доме на Туристской

В Приморском районе Петербурга полицейские искали бомбу в жилом доме.

В среду, 8 сентября, в отдел полиции поступило сообщение от коллег из ФСБ. На почту ведомства поступило сообщение, что в доме №28 по Туристской улице «заложен рюкзак со взрывчаткой».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители осмотри здание и прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант оставил в «Лахта Центре» угрожающую надпись о якобы заложенной бомбе. Злоумышленника задержали.