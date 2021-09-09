В Приозерском районе в ДТП погиб водитель

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 8 сентября на 17 км + 600 метров а/д «Ушково-Гравийное».

По предварительной информации, водитель 1964 года рождения, находясь за рулем автомобиля Datsun, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении КамАЗом.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах.