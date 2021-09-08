Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах

Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах
Число ДТП с электросамокатами, которыми управляли несовершеннолетние, с прошлого года выросло почти вдвое. Фото: Pixabay

Санкт-Петербург стал лидером по числу ДТП с электросамокатами при участии детей, следует из данных МВД России.

В городе с января по июль произошло 58 аварий с участием электрических самокатов – больше, чем в Москве и других регионах страны. Отмечены шесть инцидентов с детьми, которые пострадали в ДТП с участием двухколесного транспорта.

Как сообщил ТАСС, всего в России за семь месяцев было зафиксировано 266 таких аварий, это почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих авариях погибли 8 человек, пострадали 275, из которых 39 – дети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выброшенные в водоемы Северной столицы электросамокаты отравляют воду вредными веществами. Среди них свинец и кислоты.

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