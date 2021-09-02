Выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду свинцом и кислотами

Выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду свинцом и кислотами
Сейчас воды становится так мало, что каждая водная артерия на счету. Фото: pixabay.com

Выброшенные в водоемы Северной столицы электросамокаты отравляют воду вредными веществами. Среди них свинец и кислоты. Об этом заявил член экологического совета по Петербургу и Ленинградской области Юрий Шевчук.

Так, свинец — это очень плохое вещество. Его попадание в окружающую среду, тем более в воду, допускать нельзя, отметил эколог. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Шевчук отрицательно высказался о том, что молодежь электросамокаты в реки Северной столицы. Он отметил, что это можно расценивать как неуважение ко всем петербуржцев, которые пьют воду из Невы.

Сейчас воды становится так мало, что каждая водная артерия на счету, сообщает Шевчук. Эколог расценил это действие как плевок всем в лицо. Он напомнил, что нельзя кидать ядовитые вещества в Неву и любую другую воду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы снова топят в реке кикшеринговые самокаты ради эффектного видео

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