Суд арестовал возможного убийцу школьниц в Кузбассе, он признал вину

Подозреваемый выглядел спокойно: кажется, его не страшит тюрьма. Фото: СК РФ

Подозреваемый выглядел спокойно: кажется, его не страшит тюрьма. Фото: СК РФ

Центральный районный суд Кемерова арестовал предполагаемого убийцу десятилетних девочек в Кузбассе до 7 ноября.

Об этом стало известно в четверг, 9 сентября. 41-летнему Виктору Пестерникову предъявлено обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование, сообщили в прокуратуре.

Ранее мужчина дал признательные показания.

Напомним, тела убитых школьниц нашли во вторник, 7 сентября, подозреваемого выявили в тот же день — по горячим следам, а точнее, с помощью камер видеонаблюдения. Задержанный, житель города Мыски, имеющий судимость за «преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» дал признательные показания.

Тревогу из-за пропажи школьниц забили в понедельник, 6 сентября. Девочек искали на протяжении суток. Предварительный осмотр трупов, обнаруженных в заброшенном доме, показал, что дети были изнасилованы, а затем задушены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать одной из убитых школьниц в Кузбассе не знала, что ее дочь пропала.