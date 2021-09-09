В Петербурге обвинили участкового и его брата в мошенничестве с квартирами

В ходе обысков нашли похищенное из квартир. Фото: СК РФ

В ходе обысков нашли похищенное из квартир. Фото: СК РФ

В Северной столице участникам организованной преступной группировки предъявили обвинение в мошенничестве с недвижимостью умерших людей.

Следственные органы СК России по Петербургу предъявили обвинение участковому 26 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району и его родному брату, а также двум их соучастникам.

Следствие считает, что правонарушители забирали себе имущество умерших людей. Несколько лет назад, в 2018 году, мошенники подделали документы и реализовали квартиру скончавшегося петербуржца на Гранитной улице.

В результате обысков у обвиняемых нашли похищенное из квартир имущество, а также ордена, медали, охотничье оружие боеприпасы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на загородную недвижимость под Петербургом за год выросли на 24%.