В Ленобласти 16-летняя могла издеваться над бездомным

В Ленобласти 16-летняя могла издеваться над бездомным
Девушка могла приставать к бездомному в Ленобласти. Фото: Pixabay

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, которую организовали после того, как в средствах массовой информации сообщалось об издевательствах подростка над бездомным человеком.

Следственное управление СК по Ленинградской области начало проверку, когда в СМИ писали о противоправных действиях 16-летней над бездомным мужчиной.

Злоумышленница могла мучать бездомного в Кировском районе 47-ого региона.

В данный момент следователи изучают все детали случившегося, а также опрашивают свидетелей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20-летний петербуржец порезал бомжа ножницами на Рыбацком проспекте. Однако у молодого парня закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. У бездомного же множественные колото-резанные раны спины.

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