В Ленобласти 16-летняя могла издеваться над бездомным

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, которую организовали после того, как в средствах массовой информации сообщалось об издевательствах подростка над бездомным человеком.
Следственное управление СК по Ленинградской области начало проверку, когда в СМИ писали о противоправных действиях 16-летней над бездомным мужчиной.
Злоумышленница могла мучать бездомного в Кировском районе 47-ого региона.
В данный момент следователи изучают все детали случившегося, а также опрашивают свидетелей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20-летний петербуржец порезал бомжа ножницами на Рыбацком проспекте. Однако у молодого парня закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. У бездомного же множественные колото-резанные раны спины.