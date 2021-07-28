19-летний петербуржец порезал бомжа ножницами на Рыбацком проспекте

В Петербурге в Невском районе города мужчина изрезал бомжа ножницами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 июля, примерно в 02:00, в полицию обратился 19-летний парень. Он рассказал о драке на Рыбацком проспекте дома 17.

Буквально через несколько минут на месте случившегося была полиция. Правоохранители обнаружили 20-летнего неработающего парня и 50-летнего бомжа. Обоих мужчин госпитализировали в больницу.

Позднее выяснилось, что у 20-летнего парня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У второго же множественные колото-резанные раны спины.

Затем сосед, который наблюдал случившееся, пояснил, что граждане вместе выпивали. А затем между ними возникла ссора, в результате которой молодой человек нанес бомжу резаные раны спины ножницами.

Полиция изъяла ножницы и смывы вещества красного цвета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Освобождения ножевое ранение: задержан таксист.