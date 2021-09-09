В Ленобласти сдали первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс»

Дольщики ждали квартиры с 2018 года.

Во Всеволожске спустя три года сдали первый корпус ЖК «Северный вальс». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройнадзор. Около 500 дольщиков наконец получили свои ключи – они ждали этого с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Строительством объекта занимался «Петрострой». Чтобы закончить проблемный ЖК, власти привлекли инвестора. Он занялся строительством проезда к жилкомплексу, а также помог с документами на подключение воды, электричества и прочих коммуникаций к дому.

Напоминаем, что ЖК «Северный вальс» находится недалеко от Дороги жизни. В нем расположены 479 квартир. Также «Петрострой» возводит три ЖК в Ленинградской области – в Сертолово, Мурино и Всеволожске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге пообещали достроить проблемный ЖК «Брусника».