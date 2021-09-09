В Балтийский залив выпустили двух детенышей нерпы

Малыши вполне окрепли для того, чтобы попробовать жить самостоятельно.

В Балтийский залив на свободу выпустили двух нерпят. Об этом рассказали сотрудники центра помощи морским ластоногим в поселке Репино.

Известно, что малыши по имени Золотая и Сторожевой оправились после болезни и готовы к самостоятельной жизни. Напоминаем, что Золотая попала к сотрудникам центра в тяжелом состоянии – животное было травмировано и могло погибнуть. Что касается Сторожевого, то он был истощен и весил крайне мало. Ему также грозила смерть, есть бы рядом не оказались участливые люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти спасают пугливую нерпу. Животное очень боялось людей и чуть не умерло от страха во время кормления. В группе также пояснили, что у нерп слабое сердце, так что приступы иногда действительно случаются.