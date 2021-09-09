Волочкова объяснила причину расставания с Джимом Керри

Балерина уверяет, что актер до сих пор поддерживает с ней связь.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями романа с актером Джимом Керри. Она рассказала о ярком романе на YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

Знаменитость отметила, что познакомилась с артистом около 20 лет назад. Тогда их познакомил общий знакомый. Волочкова сразу поняла, что понравилась Керри, но ее сердце было занято другим мужчиной. Спустя время они вновь встретились и между ними вспыхнули чувства. Но длилось это недолго – оба понимали, что не готовы быть рядом.

«Еще стоя на Воробьевых горах мы понимали, что не можем быть вместе по одной причине: что я никогда не оставлю Большой театр, Москву, Россию, а он не сможет оставить Голливуд, потому что это его жизнь»,

— заявила балерина.

Волочкова также рассказала, что Керри все еще помнит о ней. Недавно артист прислал подарок для дочери балерины – коробку с куклами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова показала интимные снимки после конфликта с соседями.