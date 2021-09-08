Волочкова показала интимные снимки после конфликта с соседями

Волочкова показала интимные снимки после конфликта с соседями
Анастасия Волочкова опубликовала новый пост в соцсети. Фото: скриншот instagram

Балерина Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками обнаженной, напомнив о конфликте с соседями.

Звезда решила опубликовать серию фото без одежды в своем Instagram-аккаунте, где посвятила соседям по элитному поселку отдельный пост.

На одном из снимков Волочкова позировала полностью обнаженной, прикрывая грудь рукой. На других — предстала в различных купальниках.

Под серией снимков она написала, что соседи исподтишка снимают ее жизнь и с осуждением смотрят на артистку.

Напомним, что в конце лета звезда оказалась в центре скандала, когда в интернете появился ее пикантный снимок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Волочкова решила засудить соседей, опубликовавших ее интимные фото.

анастасия волочкова инстаграм скандал


 

Новости партнеров
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском телефон-автомат у «Книжной лавки писателя» испортили хулиганы
В «Векторе» рассказали о расспространении в России штамма «дельта плюс»
Отец Бритни Спирс подал документы для отказа от опекунства над певицей
Петербуржцев в среду, в 9 утра, ждут шестибалльные пробки
Волочкова показала интимные снимки после конфликта с соседями
В Ногинске в жилом доме взорвался газ: спасатели разбирают завалы
В Петербурге в среду ожидаются дожди и до +18 градусов
В мире коронавирусом заразились более 221,8 млн человек