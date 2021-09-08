Волочкова показала интимные снимки после конфликта с соседями

Балерина Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками обнаженной, напомнив о конфликте с соседями.
Звезда решила опубликовать серию фото без одежды в своем Instagram-аккаунте, где посвятила соседям по элитному поселку отдельный пост.
На одном из снимков Волочкова позировала полностью обнаженной, прикрывая грудь рукой. На других — предстала в различных купальниках.
Под серией снимков она написала, что соседи исподтишка снимают ее жизнь и с осуждением смотрят на артистку.
Напомним, что в конце лета звезда оказалась в центре скандала, когда в интернете появился ее пикантный снимок.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Волочкова решила засудить соседей, опубликовавших ее интимные фото.