В Ленобласти возбудили уголовное дело после поджога бороды бездомного

Над бездомным издевалась девочка-подросток.
В Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье УК «Хулиганство». Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Инцидент произошел в поселке Мга. По предварительным данным, 15-летняя девочка подожгла зажигалкой бороду и волосы бездомному. Происходящее она снимала на камеру, а затем поделилась роликом в Интернете.
В данный момент следователи изучают все детали случившегося, а также опрашивают свидетелей. Ситуацию взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 16-летняя могла издеваться над бездомным.