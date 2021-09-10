В Ленобласти возбудили уголовное дело после поджога бороды бездомного

Над бездомным издевалась девочка-подросток.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье УК «Хулиганство». Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Мга. По предварительным данным, 15-летняя девочка подожгла зажигалкой бороду и волосы бездомному. Происходящее она снимала на камеру, а затем поделилась роликом в Интернете.

В данный момент следователи изучают все детали случившегося, а также опрашивают свидетелей. Ситуацию взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 16-летняя могла издеваться над бездомным.