В Ленобласти возбудили уголовное дело после поджога бороды бездомного

В Ленобласти возбудили уголовное дело после поджога бороды бездомного
Бездомному поджигали волосы и бороду. Фото: pixabay.com

Над бездомным издевалась девочка-подросток.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье УК «Хулиганство». Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Мга. По предварительным данным, 15-летняя девочка подожгла зажигалкой бороду и волосы бездомному. Происходящее она снимала на камеру, а затем поделилась роликом в Интернете.

В данный момент следователи изучают все детали случившегося, а также опрашивают свидетелей. Ситуацию взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 16-летняя могла издеваться над бездомным.

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