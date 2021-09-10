Двое подсунули нотариусу подделки и завладели квартирой на Приморском

Двое подсунули нотариусу подделки и завладели квартирой на Приморском
Подозреваемая в мошенничестве задержана. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербургская полиция раскрыла преступление в сфере мошенничества с квартирой. Задержаны мужчина и женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 10 сентября, правоохранители ворвались в жилище подозреваемых. Ими оказались 36-летний мужчина и 54-летняя женщина. Граждане организовали преступную группу.

Известно, что с 2012 года по январь 2013 года задержанные заявились к нотариусу с поддельными документами. Злоумышленники показали бумагу, подтверждающую якобы родство с умершим собственником квартиры на Приморском проспекте. Позднее жилое помещение благополучно продали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители в данный момент устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обвинили участкового и его брата в мошенничестве с квартирами.

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