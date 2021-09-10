Россия и Белоруссия договорились о 28 союзных программах

Российская Федерация и Белоруссия сумели согласовать все 28 имеющихся союзных программ двух стран.

Об этом заявил лидер России Владимир Путин после того, как были проведены переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко.

По словам Путина, имеются в виду 28 программ, цель которых унифицировать законодательство двух государств в разных сферах экономики и выровнять условия работы хозяйствующих субъектов, создать единые финансовые и энергетические рынки.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии состоится в этом году. На данном мероприятии и будут утверждены программы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин усмехнулся, когда Александр Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии.