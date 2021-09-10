По всей России пройдут акции памяти главы МЧС Евгения Зиничева

По всей России пройдут акции памяти главы МЧС Евгения Зиничева
Евгений Зиничев - глава МЧС РФ. Фото: МЧС РФ

После трагической смерти Министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева по всей стране пройдет акция памяти.

Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 10 сентября.

Так, в пятницу, в 16:00, почтят память Зиничева, который погиб, как герой.

Во всех федеральных пожарно-спасательных частях пожарная техника выстроится и включит проблесковые маяки и звуковые сигналы.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве проходит церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

акция памяти глава МЧС евгений зиничев


 

Новости партнеров
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По всей России пройдут акции памяти главы МЧС Евгения Зиничева
Детсады и школы в Ленобласти работают в штатном режиме
Ученые сумели сканировать содержимое квартиры через дверной замок
Лучшая вакцина и эволюция дельта-штамма: COVID-19 в России и мире
Долги и пьяная езда: у петербурженки без прав арестовали автомобиль
На даче жителя Ленобласти нашли целый арсенал
Пропавшую девочку из Гатчины нашли в квартире мужчины в Петербурге
В Гатчине задержали подозреваемого в убийстве 26-летней давности