По всей России пройдут акции памяти главы МЧС Евгения Зиничева

После трагической смерти Министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева по всей стране пройдет акция памяти.
Об этом сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций 10 сентября.
Так, в пятницу, в 16:00, почтят память Зиничева, который погиб, как герой.
Во всех федеральных пожарно-спасательных частях пожарная техника выстроится и включит проблесковые маяки и звуковые сигналы.
Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве проходит церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым.