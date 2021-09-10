Дания первой в Европе отменила все ограничения, связанные с COVID

С пятницы отменяются ковидные пропуска для походов в рестораны, ночные клубы и на массовые мероприятия. Фото: Комздрав

С пятницы отменяются ковидные пропуска для походов в рестораны, ночные клубы и на массовые мероприятия. Фото: Комздрав

Дания стала первой европейской страной, полностью отменившей антиковидные меры.

Сегодня, 10 сентября, истек срок положения, определяющего COVID-19 как особо опасное заболевание. Отменяются ковидные пропуска для походов в рестораны, ночные клубы и на массовые мероприятия.

Как сообщило издание Politico, теперь карантинные меры будут распространяться только на граждан с коронавирусом. Здоровые граждане страны смогут вернуться на работу в офисы, а дети — в школы и детские сады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 225 млн 123 тыс. 7 человек. В России коронавирус подхватили 7 млн 102 тыс. 625 человек, умерли 191 тыс. 165 пациентов.