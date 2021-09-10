Коронавирус поразил уже более 225 млн человек в мире

В мире каждый день обновляют данные о количестве зараженных коронавирусом. Фото: Pixabay

В мире каждый день обновляют данные о количестве зараженных коронавирусом. Фото: Pixabay

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 225 млн 123 тыс. 7 человек.

По данным SCMP на пятницу, 10 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 622 тыс. 562 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 41 млн 561 тыс. 156 человек, на втором месте Индия — 33 млн 163 тыс. 4, затем идет Бразилия 20 млн 958 тыс. 899 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 102 тыс. 625 человек, умер 191 тыс. 165 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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