Петербургские архитекторы и «Новые люди» обсудили, как сохранить исторический центр города

Известная телеведущая Елена Летучая приехала в Петербург, где вместе с экспертами и партией «Новые люди» обсудила перспективы сохранения культурного наследия.

Петербург можно назвать музеем под открытым небом. В центре каждое здание хранит в себе историю и буквально дышит ею, а в пригородах о прошлом напоминают дворцы и усадьбы. Сохранить культурное наследие – наша общая задача и обязанность перед будущими поколениями. Так считают участники экспертной дискуссии, организованной по инициативе сторонницы партии «Новые люди» Елены Летучей.

«Я душевно люблю этот город и считаю, что мировая архитектурная жемчужина должна сохраниться не только для нас, но и наших детей и внуков. История и культура — это наш ключевой код, который мы ни в коем случае не должны утратить. Даже полуразрушенные здания вызывают у меня положительные эмоции. Конечно, хочется, чтобы ими больше занимались», — заявила Елена Летучая.

Телеведущая и продюсер обратилась к экспертам с вопросом: почему же буксует процесс реставрации? Восстановление объектов, представляющих историческую ценность, в Петербурге идет, однако темпы работ действительно оставляют желать лучшего, отметил руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн. Он считает, что на это есть две причины. Во-первых, работы выполняются только за счет средств городского и федерального бюджетов при отсутствии вовлеченности горожан. Во-вторых, облагородить дома-памятники мешает несовершенство законодательной базы.

«Требуются инсоляция (величина попадания солнечных лучей в помещение — прим. ред.), лифты, подходящие, в том числе для колясочников, вентиляция, противопожарные разрывы и так далее. Чтобы это было, нужно сначала все снести. Фактически с таким домом я ничего сделать не могу. В других странах эта проблема как-то решается. У нас же существует такое строительное лобби, которое по сути говорит: «Все нормально — снесете и возведете новое, еще и лучше будет». Надо, наверное, принимать какие-то компромиссные решения. Нужно другое законодательство для центра города», — пояснил Никита Явейн.

Кроме того, есть трудности с привлечением частных инвесторов, отметил предприниматель и меценат Сергей Гутцайт. По его словам, из реставрации памятников архитектуры трудно извлечь прибыль. Убыточным может стать даже процесс проектирования. Бизнесмены не решаются браться за дело из-за неблагоприятного морального климата и критики, с которой приходится сталкиваться.

«У нас предприниматели, которые изъявляют желание восстановить тот или иной объект, воспринимаются чуть ли не как мошенники, якобы жаждущие только наживы», — сказал Сергей Гутцайт.

Руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин полагает, что проблема вялой реставрации исторического центра Петербурга уходит корнями в историю.

«Центр практически не менялся со времен Первой мировой войны. В советское время на строительство там наложили мораторий. А государственные службы придумали схему коммунального заселения. У нас уникальная ситуация, поскольку мы фактически пропустили все преобразования центра, как это было в Европе в 20-е — 30-е годы, между войнами. Тот же процесс расселения квартир начался только в период перестройки», — пояснил Мамошин.

Участники дискуссии посчитали, что возлагать бремя реставрации на город в корне неверно. Казне нужно искать подспорье. Привлечь частных инвесторов помогут среди прочего градация налога на недвижимость, дополнительные льготы, более гибкий процесс согласования работ. А также совершенствование местных законов.

А так как увидеть наш город мечтает масса людей, возможно, стоит ввести туристический сбор, считают в региональном отделении партии «Новые люди».