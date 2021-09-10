Петербургские архитекторы и «Новые люди» обсудили, как сохранить исторический центр города

Известная телеведущая Елена Летучая приехала в Петербург, где вместе с экспертами и партией «Новые люди» обсудила перспективы сохранения культурного наследия.
Петербург можно назвать музеем под открытым небом. В центре каждое здание хранит в себе историю и буквально дышит ею, а в пригородах о прошлом напоминают дворцы и усадьбы. Сохранить культурное наследие – наша общая задача и обязанность перед будущими поколениями. Так считают участники экспертной дискуссии, организованной по инициативе сторонницы партии «Новые люди» Елены Летучей.
«Я душевно люблю этот город и считаю, что мировая архитектурная жемчужина должна сохраниться не только для нас, но и наших детей и внуков. История и культура — это наш ключевой код, который мы ни в коем случае не должны утратить. Даже полуразрушенные здания вызывают у меня положительные эмоции. Конечно, хочется, чтобы ими больше занимались», — заявила Елена Летучая.
Телеведущая и продюсер обратилась к экспертам с вопросом: почему же буксует процесс реставрации? Восстановление объектов, представляющих историческую ценность, в Петербурге идет, однако темпы работ действительно оставляют желать лучшего, отметил руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн. Он считает, что на это есть две причины. Во-первых, работы выполняются только за счет средств городского и федерального бюджетов при отсутствии вовлеченности горожан. Во-вторых, облагородить дома-памятники мешает несовершенство законодательной базы.
«Требуются инсоляция (величина попадания солнечных лучей в помещение — прим. ред.), лифты, подходящие, в том числе для колясочников, вентиляция, противопожарные разрывы и так далее. Чтобы это было, нужно сначала все снести. Фактически с таким домом я ничего сделать не могу. В других странах эта проблема как-то решается. У нас же существует такое строительное лобби, которое по сути говорит: «Все нормально — снесете и возведете новое, еще и лучше будет». Надо, наверное, принимать какие-то компромиссные решения. Нужно другое законодательство для центра города», — пояснил Никита Явейн.
Кроме того, есть трудности с привлечением частных инвесторов, отметил предприниматель и меценат Сергей Гутцайт. По его словам, из реставрации памятников архитектуры трудно извлечь прибыль. Убыточным может стать даже процесс проектирования. Бизнесмены не решаются браться за дело из-за неблагоприятного морального климата и критики, с которой приходится сталкиваться.
«У нас предприниматели, которые изъявляют желание восстановить тот или иной объект, воспринимаются чуть ли не как мошенники, якобы жаждущие только наживы», — сказал Сергей Гутцайт.
Руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин полагает, что проблема вялой реставрации исторического центра Петербурга уходит корнями в историю.
«Центр практически не менялся со времен Первой мировой войны. В советское время на строительство там наложили мораторий. А государственные службы придумали схему коммунального заселения. У нас уникальная ситуация, поскольку мы фактически пропустили все преобразования центра, как это было в Европе в 20-е — 30-е годы, между войнами. Тот же процесс расселения квартир начался только в период перестройки», — пояснил Мамошин.
Участники дискуссии посчитали, что возлагать бремя реставрации на город в корне неверно. Казне нужно искать подспорье. Привлечь частных инвесторов помогут среди прочего градация налога на недвижимость, дополнительные льготы, более гибкий процесс согласования работ. А также совершенствование местных законов.
А так как увидеть наш город мечтает масса людей, возможно, стоит ввести туристический сбор, считают в региональном отделении партии «Новые люди».
«В Петербург приезжают миллионы туристов, которые наслаждаются нашей архитектурой, и, наверное, было бы логично ввести туристический сбор, чтобы эти средства шли как раз на сохранение исторических фасадов. Городская казна не безразмерна, а восстановление старины — процесс дорогостоящий»,- заключил Дмитрий Павлов.