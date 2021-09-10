Пожару в Кронштадте на надстройке повысили ранг до № 2

Пожару в Кронштадте на надстройке повысили ранг до № 2
Пожар в Кронштадте продолжают проливать. Фото: pixabay

В Кронштадтском районе стало известно о деталях пожара на стоящем в сухом доке корабле.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу 10 сентября, в 15:16.

Возгорание произошло на Петровской улице дом № 2. Огонь пополз по надстройке на двухпалубном, размером 12х49 метров корабле.

В 14:34 ранг пожара повысили до № 2. А уже через 32 минут возгорание локализовали. Информации о пострадавших в данный момент нет.

Для тушения огня привлекли 10 единиц техники и 45 человек спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.

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Пожару в Кронштадте на надстройке повысили ранг до № 2