Пожару в Кронштадте на надстройке повысили ранг до № 2

В Кронштадтском районе стало известно о деталях пожара на стоящем в сухом доке корабле.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу 10 сентября, в 15:16.

Возгорание произошло на Петровской улице дом № 2. Огонь пополз по надстройке на двухпалубном, размером 12х49 метров корабле.

В 14:34 ранг пожара повысили до № 2. А уже через 32 минут возгорание локализовали. Информации о пострадавших в данный момент нет.

Для тушения огня привлекли 10 единиц техники и 45 человек спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.