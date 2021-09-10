На Северном кладбище началась подготовка к похоронам главы МЧС Зиничева: фоторепортаж Gazeta.SPb

На Северном кладбище в Петербурге началась подготовка к похоронам главы МЧС Зиничева.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. К месту, где будет похоронен глава МЧС Евгений Зиничев, несут траурные венки и букеты цветов.

Участок на Северном кладбище, где будут проходить похороны Зиничев, окружила спецтехника МЧС.

Напомним, Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10 сентября спецборт МЧС с телом Зиничева прилетел в Петербург.