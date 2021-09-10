На Северном кладбище началась подготовка к похоронам главы МЧС Зиничева: фоторепортаж Gazeta.SPb

На Северном кладбище началась подготовка к похоронам главы МЧС Зиничева: фоторепортаж Gazeta.SPb
Подготовка к похоронам главы МЧС. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

На Северном кладбище в Петербурге началась подготовка к похоронам главы МЧС Зиничева.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. К месту, где будет похоронен глава МЧС Евгений Зиничев, несут траурные венки и букеты цветов.

Подготовка к похоронам главы МЧС. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Подготовка к похоронам главы МЧС. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Участок на Северном кладбище, где будут проходить похороны Зиничев, окружила спецтехника МЧС.

Подготовка к похоронам главы МЧС. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Подготовка к похоронам главы МЧС. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Напомним, Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10 сентября спецборт МЧС с телом Зиничева прилетел в Петербург.

евгений зиничев новости СПб похороны


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лазерное шоу и День судоку: чем заняться в выходные 11 и 12 сентября
В Кремле не планируют переименовывать Санкт-Петербург в Ленинград
Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: пяти знакам крупно повезет
Дата выхода iPhone 14 все ближе: названы особенности новинки Apple
«КовиВак» или «ЭпиВакКорона»: какую вакцину выбрать
В Кремле опровергли слухи о единой валюте в России и Белоруссии
Скрытые симптомы: как распознать болезни почек на ранних стадиях
В Москве внучка и бабушка скончались после отравления арбузом