Спецборт МЧС с телом Зиничева прилетел в Петербург

Евгению Зиничев было 55 лет. У министра есть взрослый сын и трое внуков. Фото: пресс-служба МЧС РФ

Евгению Зиничев было 55 лет. У министра есть взрослый сын и трое внуков. Фото: пресс-служба МЧС РФ

Самолет Ил-76 с телом погибшего на учениях главы МЧС РФ Евгения Зиничева прилетел в Петербург из Москвы.

Специальный самолет МЧС с номером SUM9127 вылетел сегодня, 10 сентября, из аэропорта Внуково в 12:24, сообщает сервис Флайтрадар.

Как сообщил ТАСС, министра похоронят на Северном кладбище рядом с родителями. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на церемонию прощания с Евгением Зиничевым приехал президент России Владимир Путин.