Путин прибыл на церемонию прощания с Зиничевым

Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает РИА «Новости».

Ранее на церемонию прибыли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Государственной думы Вячеслав Володин и другие члены правительства страны.

В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

Мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Гроб с телом установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. Проститься с погибшим прошло много людей.

После церемонии спецборт Ил-76 доставит тело Евгения Зиничева в Петербург, где похоронят на Северном кладбище, рядом с его бабушкой.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 8 сентября, в ходе двухдневных арктических учений в районе Норильска погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора и известного режиссёра Александром Мельником.