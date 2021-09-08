Глава МЧС Зиничев погиб, спасая режиссера Мельника: главное о трагедии в Норильске

В среду, 8 сентября, в ходе двухдневных арктических учений в районе Норильска погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора и известного режиссёра Александром Мельником. К сожалению, в трагедии не выжил никто.

Как рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, оператор оступился и упал со скалы в воду, а Зиничев бросился за ним, но разбился о каменный выступ. «Погиб как спасатель», — подчеркнула журналист. Симоньян добавила, что никто из присутствующих даже не успел сообразить, что произошло, как Зиничев уже прыгнул на помощь члену съемочной группы. Министру МЧС было 55 лет.

Известно, что тело Зиничева сегодня же доставят в Москву спецрейсом. О трагедии доложили президенту Владимиру Путину — глава государства выразил соболезнования родным министра и добавил, что потрясен этой новостью. В Мосгордуме уже заявили, что поддержат предложение увековечить память спасателя, если таковое поступит.

Евгений Зиничев родился в Петербурге, окончил экономический и финансовый факультеты Санкт-Петербургского института бизнеса и права, а в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

У Зиничева была давняя связь с Севером — министр проходил срочную службу на Северном флоте на острове Новая Земля. С 1987 года он служил в советских органах госбезопасности, в 2014-м дослужился до замглавы службы ФСБ по борьбе с терроризмом, а в 2016-2018 годах являлся заместителем главы ведомства. В 2018-м указом Путина был назначен на должность министра МЧС.

Зиничев был обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Суворова и имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.

Увы, упавший со скалы оператор тоже не выжил. Им оказался Александр Мельник — 63-летний сценарист и режиссер, член гильдии кинорежиссёров России и отец продюсера Антона Мельника. Среди наиболее известных его работ — фильмы «Новая Земля и Территория» по мотивам одноименного романа Олега Куваева.

Режиссер приехал в Норильск, выбирая места съемок для нового документального проекта, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути и, видимо, решил запечатлеть межведомственные учения — МЧС долгие годы вело с ним плодотворное сотрудничество.

В ходе двухдневных учений, обернувшихся трагедией, участники отрабатывали широкий спектр вопросов организации работы спасательных службы, особенно в части эпидемиологической защиты. Для этих целей в Норильске развернули мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).