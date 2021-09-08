Путин соболезнует родным Зиничева в связи с его трагической гибелью

Путин соболезнует родным Зиничева в связи с его трагической гибелью
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Фото: МЧС России

Глава России Владимир Путин выразил соболезнования после того, как смертью героя погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Об этом сообщается 8 сентября на сайте президента Российской Федерации.

Лидер государства выразил глубокие соболезнования родным и близким министра, чья жизнь оборвалась в связи с трагедией в Краснодарском крае.

Путин и Зиничев долгие годы вели совместную работу.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб, как герой. Он прыгнул в воду, чтобы спасти режиссера Александра Мельникова. Однако оба мужчины скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо, назвав его национальным достоянием.

глава МЧС евгений зиничев путин соболезнования трагедия


 

Новости партнеров
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе "Газпрома" в начале учебного года
Новости COVID-19: в мире уже болеют 218,3 млн, в Колумбии выявили штамм
Новости COVID-19: в мире уже болеют 218,3 млн, в Колумбии выявили штамм "мю"
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин соболезнует родным Зиничева в связи с его трагической гибелью
Глава МЧС погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника
Стало известно, что чаще всего экспортировали через петербургскую таможню
Проект «СКА Арены» победил в международном архитектурном конкурсе
Названа пятерка самых высокооплачиваемых вакансий Петербурга в сентябре
Меньше 20% аварий с прокатными электросамокатами: соглашение кикшеринга и ...
Во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым
Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D