Путин соболезнует родным Зиничева в связи с его трагической гибелью

Глава России Владимир Путин выразил соболезнования после того, как смертью героя погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Об этом сообщается 8 сентября на сайте президента Российской Федерации.

Лидер государства выразил глубокие соболезнования родным и близким министра, чья жизнь оборвалась в связи с трагедией в Краснодарском крае.

Путин и Зиничев долгие годы вели совместную работу.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб, как герой. Он прыгнул в воду, чтобы спасти режиссера Александра Мельникова. Однако оба мужчины скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо, назвав его национальным достоянием.