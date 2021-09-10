Город не станет чистым, если запретить грязь: глава фонда «Ночлежка» о штрафах метро за зловонную одежду

Петербургский комитет по транспорту Петербурга предложил скорректировать перечень правонарушений в метрополитене, за которые граждан следует наказывать рублём. Проект соответствующего постановления появился на сайте Смольного сегодня, 10 сентября.

В частности, в список нарушений, за которые нужно штрафовать, предлагают внести неприятный запах от одежды или ручной клади. Но не является ли подобный критерий дискриминацией? Ведь не у всех горожан есть крыша над головой и деньги, чтобы поддерживать подобающий внешний вид. Gazeta.SPb поговорила об этом с руководителем благотворительного фонда «Ночлежка» Григорием Свердлиным.

По словам Свердлина, нововведение отчасти обосновано: ведь практически каждому пассажиру или сотруднику подземку наверняка доставляет дискомфорт нахождение рядом человека в грязной одежде или с ручной кладью, от которой исходит неприятный запах. Но и лишить бездомных или людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возможности быстро передвигаться по городу несправедливо. Проблема, считает директор «Ночлежки», совсем не в правилах проезда в метрополитене:

«Было бы здорово создать в городе места, где люди, у которых нет денег на прачечные и коммерческие душевые, могли бы помыться и постирать свои вещи. Мы редко задумываемся, что бездомным, от которых неприятно пахнет, практически негде привести себя в порядок: на город с населением больше 5 млн человек есть лишь две бесплатных душевых и одна прачечная, организованные «Ночлежкой». Это, конечно, не дело», — рассказал Григорий.

Руководитель организации добавил, что «Ночлежка» давно выступала с предложением расширить сеть бесплатных прачечных и душевых, но добиться в реализации проекта помощи и сотрудничества властей не удалось. Пока фонду приходится развиваться своими силами, благодаря частным средствам, поэтому рост гораздо медленнее, чем хотелось бы.

Таким образом, проблема измененных правил проезда в метро обращает внимание на другие, более острые социальные аспекты. Возможно, следующим шагом Смольного станет шаг навстречу людям, не имеющим средств к существованию. Ведь нельзя сделать город или общественное пространство чистым, запретив грязь. Можно лишь предоставить горожанам дополнительные возможности поддержания чистоты.

Напомним, что согласно проекту постановления, опубликованному на сайте петербургской администрации, штраф за зловонную одежду или её отсутствие, как и за неприятно пахнущую ручную кладь составит 500 рублей. Также штрафовать предлагают за проведение культурных, спортивных, политических и религиозных мероприятий без письменного согласования — на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Использование беспилотников в метро также может попасть под запрет — нарушителей ждёт штраф до 3 тысяч рублей. Столько же рискуют заплатить пассажиры, самовольно открывающие двери вагонов и использовавшие без особой надобности связь с машинистом.

Пока что проект проходит антикоррупционную экспертизу, дальнейшие решение по проекту озвучат 22 сентября.