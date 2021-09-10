Министра МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище: фоторепортаж Gazeta.SPb

Министра МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище: фоторепортаж Gazeta.SPb
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Петербурге.

Тело министра доставили в родной город спецбортом после прощания в Москве в пятницу, 10 сентября. Вслед за машиной, которая везла гроб с телом Евгения Зиничева, шли родные и близкие погибшего.

Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Церемонию гражданской панихиды посетил глава государства Владимир Путин. Накануне он наградил Зиничева посмертно званием Героя России.

Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Напомним, Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок на Северном кладбище, где будут проходить похороны Зиничев, окружила спецтехника МЧС.

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