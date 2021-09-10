В Колпино в мусорке нашли боеприпасы времен ВОВ

Все предметы передали на утилизацию.

Жительница Колпино сегодня, 10 сентября, принесла в дежурную часть Росгвардии два предмета, внешне похожих на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что женщина нашла боеприпасы в мусорном контейнере на Раумской улице. Она предположила, что они опасные и обратилась к взрывотехникам. Выяснилось, что горожанка обнаружила пустые корпуса гранаты Ф-1 и минометной мины калибра 50 мм, а также охолощённый снаряд калибра 20мм. Оба предмета не представляли никакой опасности для окружающих. Несмотря на это, их решили утилизировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом.