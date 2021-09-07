Грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом

Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Во вторник, 7 сентября, в Петродворцовом районе, в лесном массиве вблизи Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум», во время сбора обнаружил гриб в земле предмет, похожий на массивный— длиной приблизительно 1,5 метра, снаряд времен войны.

Взрывотехники идентифицировали боеприпас как неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 305 миллиметров от морского корабельного орудия, весом около 470 килограммов, времён Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге взрывотехники ОМОН Росгвардии дважды с начала недели обследовали неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В понедельник, 30 августа, в дежурную часть поступила информация об обнаружении на улице Дыбенко гранаты.