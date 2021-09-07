Грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом

Грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом
Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Во вторник, 7 сентября, в Петродворцовом районе, в лесном массиве вблизи Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум», во время сбора обнаружил гриб в земле предмет, похожий на массивный— длиной приблизительно 1,5 метра, снаряд времен войны.

Взрывотехники идентифицировали боеприпас как неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 305 миллиметров от морского корабельного орудия, весом около 470 килограммов, времён Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге взрывотехники ОМОН Росгвардии дважды с начала недели обследовали неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В понедельник, 30 августа, в дежурную часть поступила информация об обнаружении на улице Дыбенко гранаты.

грибник Петродворцовый район снаряды


 

Новости партнеров
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом
Диетолог перечислила провоцирующие раннее старение продукты
Мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом
Россиянин убил сына из-за просьбы сделать потише музыку
В Приморском районе мотоцикл попал под фуру
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск за пределами своего региона
Из-за квартирного пожара в Сиверском эвакуировали 10 человек
Телеведущий Киселев заболел COVID-19