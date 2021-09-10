Суббота в Ленобласти выдастся теплой и ветреной

Воздух прогреется до плюс 22 градусов.
В Ленинградской области завтра, 11 сентября, ожидается теплая и немного ветреная погода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.
В субботний день температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. Ночью столбик термометра опустится до плюс 10 градусов. Ветер периодически будет дуть со скоростью восемь метров в секунду. Атмосферное давление слабо понизится.
Таким образом, в Ленобласть, можно сказать, временно возвращается лето. А ведь уже казалось, что тепла ждать не стоит.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала об опасности бабьего лета. По ее словам, кратковременное осеннее потепление нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний.