Врач рассказала об опасности бабьего лета

В середине сентября в Центральную Россию, по прогнозам синоптиков, придет бабье лето.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, что резкие перепады температуры в этот период могут быть вредны для здоровья.

По ее словам, кратковременное осеннее потепление нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний, сообщает радио Sputnik.

«Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко», — отметила врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.