В Петербурге усилили движение на нескольких автобусных маршрутах

В Петербурге усилили движение на нескольких автобусных маршрутах
Автобусы будут ходить чаще. Фото: Baltphoto

Горожане смогут быстрее добираться до нужного места.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время увеличится количество автобусов на десяти маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Известно, что предприятие приняло решение об усилении движения на следующих маршрутах: № 1, 7, 11, 31, 33, 115А, 130, 134, 210 и 300. Общественный транспорт начнет ходить с уменьшенным интервалом. С 13 сентября также увеличат количество автобусов на следующих маршрутах: № 20, 74, 161, 169, 190, 114, 133, 140.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил, почему нужно отменить маршрут общественного транспорта К-213. В среднем, добавил Беглов, у подземки в автобус садятся 20 человек, хотя вместимость салона составляет 70 человек.

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