Полковник из Петербурга объяснил, почему выросло сексуальное насилие над детьми

Жертвами чаще всего становятся дети в возрасте от 8 до 12 лет. Фото: Pixabay

Жертвами чаще всего становятся дети в возрасте от 8 до 12 лет. Фото: Pixabay

Он отметил, что количество подобных преступлений увеличилось во время карантина.

Полковник полиции Алексей Родин рассказал, почему во время карантина выросло сексуальное насилие над детьми. Об этом 10 сентября пишет «Фонтанка».

Он считает, что всему виной то, что люди были заперты дома и им нечем было себя занять. Некоторые мужчина идут на близость с ребенком из-за того, что у них небольшой кругозор и отношения с женой складываются плохо. Чаще всего сексуально домогаются либо отцы, либо отчимы, либо мужчины, вхожие в дом.

Типичная жертва педофила – это ребенок от 8 до 12 лет, который идет в школу или куда-либо еще без сопровождения взрослых. 80 тысяч из 100 тысяч потерпевших являются детьми 10 лет. Чем старше ребенок, тем меньше вероятность, что он станет жертвой – такой может и закричать, и убежать.

Что касается преступников, то ими чаще всего становятся те, кто и сам подвергался насилию в детстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме рассмотрят проект о пожизненном сроке для педофилов.