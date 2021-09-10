В Госдуме рассмотрят проект о пожизненном сроке для педофилов

В Госдуме рассмотрят проект о пожизненном сроке для педофилов
Госдума рассмотрит законопроект. Фото: Государственная Дума РФ

В пятницу, 10 сентября, в Государственную думу России внесли законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов.

Так, злоумышленникам, чье преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, предложено давать пожизненный срок.

Также пожизненное заключение предложено назначать за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщили РИА Новости, в Совете Федерации пообещали поддержать проект.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вылечить педофилию не возможно, поэтому к таким людям нужно применять другие меры.

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В Госдуме рассмотрят проект о пожизненном сроке для педофилов