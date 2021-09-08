Криминалист Кустов назвал педофилию неизлечимой

Так, на Западе педофилов пытаются интегрировать в общество, создавая группы, где они могут обсудить свои проблемы и найти поддержку. Фото: Baltphoto

Так, на Западе педофилов пытаются интегрировать в общество, создавая группы, где они могут обсудить свои проблемы и найти поддержку. Фото: Baltphoto

Профессор криминалистики Анатолий Кустов рассказал, что вылечить педофилию не возможно, поэтому к таким людям нужно применять другие меры.

Первый — это кастрация, лишение мужского начала. Это эффективный метод, так как эта проблема никак не лечится. Педофил может отсидеть в тюрьме, но его желания так и останутся. Никакого лекарства от педофилии сейчас не существует. Второй метод — это смертная казнь, на которую в России ввели мораторий. Это тот способ, страх перед которым может остановить злоумышленника. Об этом сообщает «Лента.ру».

Так, на Западе педофилов пытаются интегрировать в общество, создавая группы, где они могут обсудить свои проблемы и найти поддержку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились кадры с места убийства двух девочек в Кузбассе. Также следователи показали, как выглядит подозреваемый в жестоком преступлении.